Hubertusmesse im Xantener Dom Jäger weisen Kritik von Peta zurück

Die Kreisjägerschaft Wesel hat die Kritik der Tierrechtsorganisation Peta an der Jagd und an der Hubertusmesse in Xanten zurückgewiesen. „Die Jagd ist auch heute noch notwendig“, teilte die Kreisjägerschaft auf Anfrage mit. „Ohne die Bejagung von Rot- und Rehwild könnte sich kein Wald entwickeln.“ Wildschweine zum Beispiel verursachten einen „immensen Schaden in der Landwirtschaft“, sie seien auch „eine Gefahr im Straßenverkehr“ und übertrügen die Afrikanische Schweinepest.