Vortrag über IS-Geiselhaft in Xanten : Entführt, misshandelt – und im Glauben an Frieden bestärkt

Xanten Der syrische Ordensmann Jacques Mourad berichtet am Mittwoch im Xantener Dom von seinen Erfahrungen aus fünf Monaten IS-Geiselhaft. Der Vortrag ist Teil der diesjährigen Friedensaktion von Pro Humanität.

Fünf Monate war er in den Fängen des sogenannten Islamischen Staates (IS). Dann gelang Pater Jacques Mourad die Flucht. Wie er die Zeit erlebt und überlebt hat, darüber spricht der syrische Ordensmann am Mittwoch, 28. Oktober, ab 20 Uhr im Xantener Dom. Der Abend endet mit einem Gebet für Syrien, gemeinsam mit Weihbischof Rolf Lohmann und Propst Stefan Notz. Er ist Teil der diesjährigen Friedensaktion, die von der Aktion pro Humanität aus Kevelaer am ganzen Niederrhein organisiert wird.