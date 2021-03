Fristverlängerung : Investoren für neues Hotel in Xanten bekommen mehr Zeit

Investoren für neues Hotel in Xanten bekommen mehr Zeit

Das Hotel soll an der Straße Am Rheintor gebaut werden (Archiv). Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Wegen der Corona-Krise verzögern sich die Pläne für ein neues Hotel in Xanten. Die Investoren bekommen deshalb mehr Zeit. Sie hielten aber nach wie vor an dem Projekt fest, sagt Bürgermeister Thomas Görtz.

Die Stadt Xanten verlängert die Vereinbarung mit den Investoren für das geplante Hotel am Rheintor und auch mit dem Grundstückseigentümer. Damit gibt sie ihnen mehr Zeit, um ihr Vorhaben gegenüber des Archäologischen Parks (APX) und des Kurparks umzusetzen. Die Frist läuft nun bis Ende 2022. Das hat der Hauptausschuss in der vergangenen Woche in nichtöffentlicher Sitzung mit großer Mehrheit beschlossen, wie Bürgermeister Thomas Görtz auf Anfrage mitteilte.