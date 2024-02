Ausflugslokal an der Xantener Nordsee Interimslösung für Pier5 in Vynen geplant

Das abgebrannte Ausflugslokal Pier5 in Vynen soll wieder aufgebaut werden. Bis dahin soll es eine Interimslösung geben, wie Bürgermeister Thomas Görtz im Bezirksausschuss des Xantener Ortsteils am Dienstagabend sagte. „Wir haben ein großes Interesse daran, diesen Gastronomiepunkt in der Saison zu beleben.“ Denn die Erfahrung zeige, dass Kunden abwanderten, wenn ein Gastronomiebetrieb ein Jahr geschlossen sei. „Und nachher bekommt man es nicht wieder belebt.“ Das Pier5 war im November teilweise ausgebrannt. Die Vorbereitungen, es wieder aufzubauen, liefen, sagte Görtz. „Wir als FZX möchten es wieder aufbauen.“ Das Pier5 wird vom Freizeitzentrum Xanten (FZX) betrieben. Der Bürgermeister ist einer der drei Geschäftsführer.