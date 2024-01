Kunst im Schaufenster Xantens Innenstadt wird zur Kunstgalerie

So gibt es bei Juwelier Hammans, Marsstraße 5, Keramik-Objekte von Renate Migas zu sehen, bei Carl Hammans, Marsstraße 7, Malereien von Hedy Veltkamp. Eugenie Schumacher stellt ihre abstrakten Bilder in gleich zwei Geschäften aus. Großformate sind in den Räumen des früheren Sportgeschäfts Herbst, Marsstraße 49, zu sehen, kleinere Arbeiten im Froschkönig, Markt 9. Abstrakte Bilder von Mira Braun sind zudem im Haarstudio Nahia, Marsstraße 11-15, ausgestellt, Fotografien von Rita Opel und Eli Verhuven im Geschäft Geenen, Orkstraße 17. Gemälde können Besucher von Nguyen ha Nguyen bei Ivo Tekath, Markt 21; von Agnes Bongers-Gruschka in der Metzgerei Lemken, Marsstraße 20; von Sandra Brüx im Teegeschäft Xantee, Klever Straße 28; von Patrick Knüttel in der Warschak Goldschmiede, Markt 26; von Doris Capell sowie Hanne Ness bei Möbel Kemkes, Markt 17-19, bestaunen. Bei Kempkes sind zudem Kunstkeramik von Cornelia Fabrizius und Werke von Andrea Farrell-Giliar zu sehen. Holzobjekte von Hans-Gerd Krämer zeigt Ziegler, Marsstraße 23, Skulpturen von Ralph Toschka das Modehaus Kaenders, Marsstraße 1. Bei Steel Collection, Kurfürstenstraße 4, gibt es Skulpturen von Petra Decker, und bei Brillen Bentele, Marsstraße 43, Fotografien von Armin Fischer.