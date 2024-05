Info-Stand in Xanten Xantens Inklusionsbeirat kritisiert Barrieren im Alltag

Xantens Inklusionsbeirat ist am Samstag, 4. Mai, von 11 Uhr bis 14 Uhr mit einem Informationsstand auf dem Markt in der Stadt. Die Mitglieder wollen für Inklusion werben und auf Barrieren im Alltag hinweisen. Wiederholt hat der Inklusionsbeirat zum Beispiel darüber informiert, dass Lieferfahrzeuge außerhalb der erlaubten Lieferzeiten in die Fußgängerzone fahren und dadurch den Fußgängerverkehr behindern. Oder dass Lastwagen auf dem barrierefreien Streifen rund um den Marktplatz geparkt werden und somit Menschen im Rollstuhl, mit Rollator oder mit Kinderwagen gezwungen sind, über das Kopfsteinpflaster auszuweichen. Über solche Barrieren im Alltag will der Inklusionsbeirat informieren und damit um mehr Verständnis in der Bevölkerung werben. Anlass für den Info-Stand ist der Europäische Protesttag am 5. Mai zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Im Vorfeld dieses Tages weist die Aktion Mensch darauf hin, dass Deutschland laut einer Untersuchung immer noch nicht genug tue, um seinen Verpflichtungen aus der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen nachzukommen.