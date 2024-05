Veranstaltung am Samstag in Xanten Ingrid Kühne unterstützt Demo für Demokratie

(wer) Kabarettistin Ingrid Kühne wird am Samstag, 18. Mai, mit Bürgermeister Thomas Görtz sowie Schülerinnen und Schülern der weiterführenden Schulen über Demokratie diskutieren. Dafür nimmt sie an einer Podiumsdiskussion auf dem Marktplatz in Xanten teil. Die Gesprächsrunde beginnt um 14 Uhr. Es ist in diesem Jahr schon die dritte Demonstration in Xanten für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Freiheit. Die Schirmherrschaft haben wieder Xantens Bürgermeister sowie die evangelische und die katholische Kirchengemeinde übernommen.