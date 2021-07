„Alles hilft“ : Ingrid Kühne und Achnes Kasulke sammeln Spenden für Hochwasseropfer

Xanten/Herzogenrath Die Xantenerin Ingrid Kühne wollte am Samstagabend mit Achnes Kasulke in Herzogenrath auftreten. Aber angesichts der Hochwasserkatastrophe sagen beide Comedians ab. Kartenbesitzer bekommen ihr Geld zurück, können es aber auch spenden – zugunsten der Opfer.

Wegen der Hochwasser-Katastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben die Comedians Ingrid Kühne und Annette Eßer alias Achnes Kasulke ihren Auftritt in Herzogenrath am Samstagabend abgesagt. „Wir können in dieser Situation einfach nicht lustig sein, es fühlt sich falsch an“, erklärte die Xantenerin Ingrid Kühne. Eßer und sie würden viele Betroffene persönlich kennen. Im Karneval treten sie in den Gebieten regelmäßig auf. „Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen und Angehörigen!“ Wer eine Karte gekauft habe, bekomme sein Geld zurück, versicherten die beiden Comedians. „Solltet ihr allerdings auf eine Rückerstattung verzichten, werden wir alle Einnahmen aus Herzogenrath an Betroffene der Flut spenden“, schrieben sie auf Facebook.