Ingrid Kühne bei Senioren Union Xanten : „Wir dürfen hier wieder sitzen und lachen“

Auftritt bei der Senioren Union Xanten: Ingrid Kühne hatte ihr Buch „Von allem wat!“ mitgebracht und las daraus vor. RP-Foto: arfi Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Kabarettistin Ingrid Kühne trat bei der Senioren Union Xanten auf und erzählte Anekdoten aus ihrem Leben. Es waren Geschichten zum Lachen – und die Lüttingerin erzählte von einem Erlebnis, das sie sehr berührte.

Ingrid Kühne ist schon mehrfach im Fernsehen aufgetreten, zahlreiche Preise hat sie gewonnen, ihre Shows sind beliebt, gerade in ihrer Heimat Xanten. Aber auch sie hat es schon erlebt, dass eine Pointe nicht angekommen ist. Von einem solchen Erlebnis berichtete die Kabarettistin am Montagnachmittag im Haus der Begegnung in Xanten. Die Senioren Union hatte sie und ihre Mitglieder eingeladen, „um ein klein wenig die Alltagsprobleme zu vergessen“. Mehr als 60 Senioren wollten die Lüttingerin sehen.

„Wir haben eine schlimme Zeit hinter uns, aber wir dürfen hier wieder sitzen und lachen“, sagte Ingrid Kühne. Die 53-Jährige las aus ihrem Buch vor, das sie während der Corona-Pandemie geschrieben hat: „Von allem wat!“ In den vergangenen zwei Jahren habe sie zwischendurch gar nicht mehr auftreten dürfen. Also habe sie zu Hause gesessen, aber auch zu Hause „ist es irgendwann sauber und aufgeräumt“. Also habe sie angefangen zu schreiben. Es wurden 48 Kapitel und 160 Seiten mit Erlebnissen aus ihrem Alltag.

In dem Buch schildert Ingrid Kühne auch, wie sie einmal mit einer Freundin im Lüttinger Karneval aufgetreten ist. „Wir verkleideten uns als Männer und schimpften auf die Frauen.“ In einer Szene habe sie ziemlich frauenfeindlich gesagt: „Ich habe eine Frau, bei der stehen selbst im Alter noch die Brüste im rechten Winkel vom Körper ab.“ Das habe sie erst neulich noch gesehen, „als sie auf allen Vieren die Küche am Schrubben war“. Sie selbst habe darüber Tränen gelacht, genauso wie ihre Freundin – aber im Saal sei es damals still geblieben. „Es reichte nicht einmal zu einem Tusch.“

Am Montagnachmittag aber lachten die Menschen im Haus der Begegnung. Sehr oft sogar. Ingrid Kühne las noch andere Geschichten vor, sie erzählte auch Anekdoten, die nicht im Buch stehen. Zum Beispiel sei nach einem Auftritt einmal eine Frau zu ihr gekommen und habe berichtet, wie schön es gewesen sei, denn sie habe gelacht, und das habe sie schon zwei Jahre lang nicht mehr gekonnt. Sie pflege ihren Vater und mittlerweile auch ihre Mutter, ihr Mann habe sie verlassen, zu ihren Kindern habe sie keinen Kontakt mehr. „Ich habe nichts mehr, nur meine Eltern.“ Ihre beste Freundin habe ihr deshalb Karten für den Auftritt von Ingrid Kühne geschenkt, und deren Tochter säße bei den Eltern, damit die Frau den Abend genießen könne – und drei Stunden habe sie an nichts gedacht, sondern einfach nur gelacht. „Das sind für mich so wertvolle Geschichten“, berichtete Ingrid Kühne. „Das ist mehr als die Gage, die man bekommt.“

(wer)