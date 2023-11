Xantener Gastronomin Inga Jasper „Man hat es als Frau schwieriger, ernst genommen zu werden“

Jasper Ja, tatsächlich musste ich das. Allgemein herrscht hier in Xanten zwar ein super Zusammenhalt, auch mit den männlichen Kollegen. Mit vielen verstehe ich mich sehr gut. Aber trotzdem musste ich mich am Anfang in der Stadt positionieren und das eine oder andere Mal mit Nachdruck Respekt verschaffen. Es kann natürlich sein, dass das auch an dem Beruf liegt. Zuerst wurde ich mit meinem Café-Konzept nicht ganz ernst genommen, hatte ich das Gefühl. Darüber muss man dann einfach hinweghören.