Tambourcorps lädt ein : In Lüttingen ist an Vatertag wieder Frühlingsfest

In Lüttingen ist an Vatertag wieder Frühlingsfest

Xanten Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wird eine Tradition wieder aufgegriffen: Der Tambourcorps Lüttingen organisiert an Vatertag wieder ein Frühlingsfest auf dem Schützenplatz. Der Erlös ist für den guten Zweck.

In diesem Jahr dürfte Lüttingens Schützenplatz wieder ein beliebter Haltepunkt für diejenigen im Dorf und der Umgebung sein, die an Vatertag einen Ausflug machen: Das Tambourcorps veranstaltet am Donnerstag, 26. Mai, wieder sein beliebtes Frühlingsfest. Um 12 Uhr eröffnet der erste Vorsitzende Thomas van Wesel den zünftigen Frühschoppen. Anschließend spielt das Tambourcorps ein Ständchen, später übernimmt der Musikverein Vynen. Ab dem Nachmittag lädt das Team von Fata Morgana zum Tanz. Bis in den späten Abend kann gefeiert werden, kündigte das Tambourcorps an.