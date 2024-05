Vortrag im Siegfriedmuseum Von einem Geisterbeschwörer in Xanten, Spitzbuben und Gesindel

In einer Mitteilung gibt das Siegfriedmuseum einen Ausblick auf den Vortrag. Der Alltag im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert sei geprägt gewesen von Kriegen, Krankheiten und anderen Schwierigkeiten, schreibt das Museum. Das Abrutschen in Kriminalität und Obdachlosigkeit sei keine Seltenheit gewesen. Aber das Leben auf der Straße oder am Rande der Legalität sei nicht einfach, die Strafen seien hart gewesen. Andererseits seien die Obrigkeiten oft überfordert gewesen. Immer wieder seien Gefängnisausbrüche gelungen. Das sei auch am Niederrhein, in und um Xanten der Fall gewesen, wie Referentin Annemarie Ricken in Zeitungsarchiven nachlesen konnte. So fand sie Berichte zum Beispiel von einem schneidigen „Spitzbuben“ in Offiziersuniform in Kehrum, einem Geisterbeschwörer auf dem Fürstenberg, umherstreifendem „Gesindel“ auf der Gindericher Kirmes oder einer gewitzten Ausbrecherin aus Kalkar. Es ist keine Anmeldung erforderlich.