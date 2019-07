Sorge um Entwicklung der Partei : Vier CDU-Mitglieder um Alfred Melters schlagen Alarm

Xanten Eine Gruppe um Alt-Bürgermeister Melters fordert ein Ende des Streits unter Xantens Christdemokraten.

In der Xantener CDU wachsen die Sorgen um die Entwicklung der Partei vor Ort. Mehrere einflussreiche Christdemokraten haben einen mahnenden Brief an den Vorsitzenden Tanko Scholten sowie weitere Funktions- und Mandatsträger geschickt. Einwohner der Stadt würden sie auf die Zerrissenheit des Stadtverbandes ansprechen und erklären, „dass sie eine solche Partei nicht wählen können“, berichten Alt-Bürgermeister Alfred Melters, der frühere Fraktionsvorsitzende Heinrich Gundlach sowie die beiden Vorsitzenden der Senioren-Union Xanten, Irmtraud Meuer und Rolf Trost. Sie würden deshalb aus „tiefer Sorge um die CDU Xanten das Wort ergreifen“. In dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, warnen sie: „Unsere CDU in Xanten wird so nur noch die Partei von vielen werden und ihren Führungs- und Gestaltungsanspruch verlieren.“