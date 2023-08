Verkehrsunfall in Xanten In Birten fahren drei Autos aufeinander

Im Xantener Ortsteil Birten sind bereits am Freitag gegen 16.45 Uhr aus noch unbekannter Ursache drei Autos aufeinander aufgefahren. Der Unfall ereignete sich auf der Weseler Straße in Höhe der Straße Winnenthal. Die Fahrzeuginsassen seien von der Polizei und dem Rettungsdienst betreut worden hieß es am Sonntag in einer Mitteilung der Xantener Feuerwehr. Die Polizei konnte noch nichts zu dem Unfall sagen. Die Feuerwehr habe den Brandschutz sichergestellt, klemmte die Fahrzeugbatterien ab und fing ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Die abschließende Reinigung der Fahrbahn übernahm eine Fachfirma. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte rund eine Stunde.