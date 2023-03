Angebot des Xantener Imkervereins Unterricht in der Bienenschule

Auch das Interesse, durch Blühpflanzen im Garten oder Balkonkasten passiv für den Fortbestand der nützlichen Insekten zu sorgen, nimmt immer mehr zu. „Doch gilt es“, erklärt Friedhelm Uebbing, „die richtigen Saatmischungen in die Erde zu bringen, denn Honigbienen sind nicht nur wählerisch, sondern auch aus gesundheitlichen Aspekten auf die richtige Nahrung angewiesen.“ Viele blühende Stauden erfreuten im Frühjahr zwar das Herz der Menschen, ließen Honigbienen jedoch kalt, so beispielsweise die Forsythie. „An eine Eiche gehen beispielsweise 450 heimische Insektenarten, an die immer stärker verbreitete aus Nordamerika stammende Robinie lediglich zwei“, ergänzt Neiß. „Auch sind in vielen Saatmischungen Bestandteile aus dem asiatischen Raum, welche zwar im ersten Jahr für Blütenreichtum sorgen, diesen im zweiten jedoch bereits vermissen lassen“. Krankheiten sollte ein angehender Imker ebenfalls kennen. So stellt die ursprünglich aus Asien stammende und irgendwann eingeschleppte Varroamilbe die größte Gefahr für Honigbienen dar. Der Befall sorgt für das frühzeitige Sterben ganzer Völker, wenn der Imker dem nicht entgegenwirkt.