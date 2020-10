Lüttinger Feld : Imker planen Wiese für Insekten am Baggersee

Xanten Nach der Auskiesung im Lüttinger Feld wird das Gelände um den neuen See bepflanzt. Der Imkerverein will dort eine Fläche für Insekten anlegen. Die Stadt Xanten gibt ihm dafür Geld.

Der Imkerverein Xanten will am neuen See in Lüttingen eine insektenfreundliche Bepflanzung und einen Insekten-Lehrpfad anlegen. Die Stadt unterstützt ihn mit einem Zuschuss von 157 Euro. Das entspricht der Hälfte der Kosten für das Saatgut von rund 314 Euro. „Aus Sicht der Verwaltung sind die Aktionen des Imkervereins zur Erhaltung und Förderung der Insektenvielfalt sehr zu begrüßen“, schrieb die Stadt in einer Stellungnahme an die Politik. Der zuständige Hauptausschuss stimmte einstimmig für den Zuschuss. Das Geld stammt aus dem Programm „Umfeldgestaltung in den Ortschaften“: Für die eigentliche Renaturierung der Fläche ist die Firma Hülskens zuständig.