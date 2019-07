Ortstermin der CDU Xanten : Im Wohngebiet Wardt können die ersten Bauherren starten

Wardt Dank des milden Winters ist die Erschließung bereits fertig. Die ersten Notartermine mit Käufern stehen bevor. Alle Grundstücke sind reserviert.

Alle Grundstücke sind reserviert, für die ersten drei stehen schon Notartermine an: Im Neubaugebiet Wardt am Freibad geht es gut voran. Dazu beigetragen, dass schon bald die ersten Käufer mit dem Hausbau beginnen können, hat auch der milde Winter. Im Januar war Spatenstich für die Erschließung. „Wir waren mit der Entwicklung des Gebiets schneller fertig als erwartet“, erläuterte nun der Chef des Dienstleistungsbetriebs Xanten, Harald Rodiek, bei einem Ortstermin der CDU-Fraktion. „Wir hatten zum Glück keinen Winter mit einer längeren Frostperiode.“ Jetzt sind also die Kanäle verlegt und die Baustraße ist geschottert.