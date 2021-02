Xantens Gastronomie im Lockdown : „Wo bitte schön ist unsere Strategie für die Corona-Pandemie?“

Xanten Der Xantener Gastronom Michael Neumaier fordert von der Politik eine verbindliche Aussage zum Ende des Lockdowns für Restaurants, Kneipen und Hotels. Die Branche brauche eine Perspektive, sagte er im Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten Bernd Reuther.

Die Tür ist abgesperrt, das Restaurant von Michael Neumaier geschlossen. Wie jede Gastronomie im Land. Deshalb ist Bernd Reuther an diesem Mittwoch nach Xanten gekommen. In den vergangenen Tagen war der Bundestagsabgeordnete schon bei anderen Unternehmern, die vom Lockdown betroffen sind, bei Friseuren, Fitnessstudio-Betreibern, Einzelhändlern. Der FDP-Politiker fragt nach, wie es ihnen geht und ob die Corona-Hilfen des Staates ankommen, sonst bietet er Unterstützung an – über die Gelder kann er nicht entscheiden, aber beim Ministerium darauf drängen, die Fälle schneller zu bearbeiten.

Neumaier hat sich weitere Punkte notiert, die er mit dem Bundestagsabgeordneten besprechen will. „Überprüfung und harte Bestrafung bei Verstößen“, steht noch auf seinem Zettel. Von einigen würden die Corona-Regeln missachtet, beklagt Neumaier. In solchen Fällen müsse es Sanktionen geben, einem Gastronom die Konzession entzogen werden, meint er. „Die Regeln funktionieren nur, wenn sich alle daran halten.“ Reuther hört zu, fragt nach, zeigt Verständnis. Versprechen kann er Neumaier und den anderen Unternehmern nichts. Aber er will ihre Kritik und Forderungen ins Parlament mitnehmen. So kann er ihnen zumindest das Gefühl geben, dass sie gehört werden.