Aktion am Nordwall im Kurpark Xanten veranstaltet faire Kaffeetafel

Die Eine-Welt-Gruppe, der Weltladen und die Kolpingsfamilie in Xanten veranstalten am Sonntag, 24. September, eine faire Kaffeetafel. Die Aktion wird am Pfadfindertürmchen im Kurpark-Nordwall stattfinden. Sie ist Teil der fairen Wochen der Stadt Xanten, die vom 15. September bis zum 29. September stattfinden. Sie laufen unter dem Motto „Fair. Und kein Grad mehr!“