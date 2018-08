Xanten: Im Hotel an de Maaspoort wird es bunt

Xanten Helga Sens, Rita Rennert, Ingrid Heidel und Ursula Gretschun stellen ihre Werke in dem kleinen Xantener Hotel aus. Ihr Markenzeichen: Ihre Bilder sind sehr bunt. Mal malen sie Gegenständliches, mal Abstraktes. Bis Anfang Oktober sind rund 40 ihrer Arbeiten zu sehen.

Da ist richtig Farbe drin. Schon wer den Flur des kleinen Hotels an de Marspoort im Herzen Xantens betritt, wer den gemütlichen Frühstücksraum durchquert und im Kaminzimmer Platz nimmt, der wird von den gut drei Dutzend Bildern an den Wänden gefangen genommen. Acrylmalereien allesamt. Auf Leinwand. Und nie langweilig. Vier Damen haben die Arbeiten in den vergangenen Jahren erstellt, haben diese schon einmal im Test im Graf-Recke-Seniorenstift in Düsseldorf-Wittlaer gezeigt. Und jetzt auch an der Marsstraße in Xanten. Und eins vorweg: Sehenswert ist die „Magie der Farben“, wie der Titel der Werkschau der vier Malerinnen im Alter zwischen 58 und 69 Jahren lautet, allemal.

Die Vierte lehrt Gestaltungstechnik am Gertrud-Bäumer-Berufskolleg in Duisburg-Neudorf und leitet Kurse an der Volkshochschule in Xanten. Die unterschiedlichen Arbeitszeiten erschweren zwar die Zusammenarbeit, aber insbesondere in den Schulferien ist kreatives Schaffen angesagt. Dann, so das Quartett, treffe man sich regelmäßig zum Frühstück, zum Quatschen und anschließendem Arbeiten bis in den Abend hinein im Keller, auf einer Terrasse oder unter einem Carport. Wie es gerade gefällt. Und in aller Ruhe, ohne jedes große Gerede.