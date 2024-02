Langjährige Bundestagsabgeordnete aus Xanten Ilse Falk im Alter von 80 Jahren gestorben

Ilse Falk engagierte sich zeitlebens gesellschaftlich, zum Beispiel in der evangelischen Kirche. Von 1984 bis 1997 war sie Presbyterin der Evangelischen Kirchengemeinde Xanten-Mörmter. An die gemeinsame Zeit erinnert sich Elisabeth Bergmann sehr intensiv. Beide haben sich im Presbyterium für die Anliegen der evangelischen Kirche eingesetzt. Aber nicht nur dafür. „Sie gehörte mit mir zu den Gründungsmitgliedern des Eine-Welt-Ladens.“ Beide hätten Kaffee und Tee für die Eine-Welt-Hilfe verkauft. Aber sie wollten sich nicht nur für die Projekte einsetzten, die in fernen Ländern Hilfe leisten. Auch den Flüchtlingen in Xanten hätten sie helfen wollen. Falk sei dann später in die Politik gerufen worden und deshalb nicht mehr so oft in Xanten gewesen. „Aber in Gedanken und Gesprächen hat sie vor allem das Leben der Evangelischen Kirchengemeinde begleitet“, sagt sie.