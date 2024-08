Schülerin lebt ein Jahr in einer Gastfamilie Xantener Schülerin bekommt Stipendium für die USA

Die Die 15-jährige Ilona Sudyr aus Xanten darf für ein Schuljahr in die USA reisen. Der Weseler Bundestagsabgeordnete Bernd Reuther hat sie als Stipendiatin für das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) ausgewählt. Wie der FDP-Politiker in einer Mitteilung erklärte, wird die Schülerin über das Stipendienprogramm des Deutschen Bundestages eine High School in der Kleinstadt Phoenix im Bundesstaat New York besuchen und in einer amerikanischen Gastfamilie mit zwei Geschwistern leben. In der ersten Augustwoche fliegt die Xantenerin in die USA. Nach Angaben des Wahlkreisbüros von Bernd Reuther handelt es sich um ein Vollstipendium.