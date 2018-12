Weihnachtsmarkt in Xanten : Lemken denkt über mehr Buden nach

Xanten Die Kaufmannschaft ist zufrieden mit dem Verlauf des Weihnachtsmarktes und macht sich schon Gedanken über die nächste Ausgabe. IGX-Vorsitzender Lemken sieht noch Platz für ein paar Buden mehr.

Das nasskalte Wetter konnte ihm die Laune nicht verderben. Ludger Lemken stand im Regen und war trotzdem zufrieden. „Mein Fazit ist sehr positiv“, sagte der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Gewerbetreibende Xanten (IGX) am Sonntagabend, als er über den diesjährigen Weihnachtsmarkt sprach. „Trotz des mäßigen Wetters hatten wir sehr gute Besucherzahlen, auch innerhalb der Woche.“ Er habe unter den Besuchern eine „gute Stimmung“ gespürt, und die Aussteller hätten zufrieden über ihr Geschäft in den vergangenen vier Wochen gesprochen. „Die Resonanz war allgemein gut.“ Der Xantener Weihnachtsmarkt war Ende November eröffnet worden und am vergangenen Sonntag zu Ende gegangen. Die IGX war einmal wieder der Organisator gewesen. Einen Monat lang hatten die Aussteller ihre Waren angeboten, darunter Windlichter, Socken, Kerzen, Mützen, Stofftiere, Schmuck und Decken. Mit 49 Holzhütten und Zelten war der Weihnachtsmarkt so groß wie noch nie gewesen. Xantens gute Stube war weitgehend belegt gewesen. „Für drei bis fünf Buden haben wir aber noch Platz“, sagte Lemken. „Unser Ziel ist es, dass der Weihnachtsmarkt jedes Jahr ein bisschen wächst, damit wir jedes Mal etwas Neues bieten und attraktiv bleiben.“

Dieses Mal hatte es nicht nur mehr Buden gegeben, sondern auch mehr Programm auf der Bühne. Bereits am Freitag traten Musiker auf und nicht nur am Samstag und Sonntag. „Das hat sich bemerkbar gemacht“, sagte Lemken. „Am Freitag wurden dadurch zusätzlich Leute angezogen.“ Auch die Anordnung der Buden und Zelte sei gut gewesen. „Der Weihnachtsmarkt hatte eine heimelige Atmosphäre.“ Und das Konzept des Marktes habe sich einmal mehr bewährt: „Wir haben jeden Artikel nur einmal, es wiederholt sich nichts.“ Zum Beispiel verkaufe nur ein Aussteller Socken, sonst keiner.



Die Kaufmannschaft bleibe auch dabei, sagte Lemken, dass es weder Pommes frites noch Currywurst auf dem Xantener Weihnachtsmarkt geben solle, sondern nur Speisen wie Reibekuchen, Crêpes oder Waffeln. Daran hat sich seit 1992 nichts geändert: „Ich wollte keine Kirmes“, erzählte einmal Hans de Fries. Der Konditormeister war Anfang der 1990er Jahre der Vorsitzende des Vereins Handwerk, Handel und Gewerbe, also der heutigen IGX, und hat den Weihnachtsmarkt damals ins Leben gerufen. Die Kaufmannschaft wollte Touristen einen Grund geben, auch im Winter nach Xanten zu kommen und nicht nur zwischen April und Oktober. Das ist ihr gelungen: Der Weihnachtsmarkt werde von mehreren zehntausend Menschen besucht, sagte Lemken. An einem guten Wochenende könnten es an die 15.000 sein. Das Einzugsgebiet reiche bis ins Ruhrgebiet und die Niederlande.