5555 Euro in Wertschecks Xantenerin gewinnt den ersten Hauptpreis der IGX-Weihnachtsverlosung

Petra Post aus Xanten hat den ersten Hauptpreis der IGX-Weihnachtsverlosung gewonnen. Sie bekommt 5555 Euro in Form von Wertschecks. Ihre Teilnahmekarte ist am Samstag bei der öffentlichen Ziehung auf dem Marktplatz gezogen worden. Um den Gewinn anzunehmen, muss sich die Gewinnerin bei der Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX) als Veranstalter der Weihnachtsverlosung melden. Den zweiten Hauptpreis, 3333 Euro in Form von Wertschecks, bekommt Familie Wegner in Xanten. Der dritte Hauptpreis, 1111 Euro in Form von Wertschecks, geht an die Familie Hüsch in Xanten.