Nach Premiere beim Weihnachtsmarkt in Xanten IGX spendet Erlös aus Tannenbaumverkauf

„Die schönen Nordmanntannen konnten so über die Marktdauer hinaus noch weiter genutzt werden“, teilt die IGX mit. „Und die generierten Einnahmen kommen einem guten Zweck zugute.“ Für diese erstmalige Aktion wählte die Interessensgemeinschaft die Kleiderkammer der Caritas Xanten aus. So übergaben Nicola Lümmen und Daniel Reis vom Vorstand der IGX am Dienstag 500 Euro an die ehrenamtlichen Helferinnen der Kleiderkammer. „Damit können jetzt dringend benötigte Kleidungsstücke gekauft werden. Aktuell ist der Bedarf vor allem an Herrenkleidung besonders hoch“, berichteten die Helferinnen.