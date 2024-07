Keine Verbindung zum Wolfsrudel in Schermbeck Identität von totem Wolf in Xanten geklärt

Nach Angaben des Lanuv konnte die Identität aller bislang in 2024 in NRW tot aufgefundener Wölfe geklärt werden. Bei vier Wölfen sei eine Kollision mit einem Fahrzeug die sichere Todesursache, heißt es in der Mitteilung. Dazu gehört ein am 28. Februar verunfallter männlicher Welpe mit der Kennung GW3979m bei Bünde (Kreis Herford). In Verl (Kreis Gütersloh) wurde der männliche Welpe GW4095m am 23. März in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt. Er stammt aus einem Rudel Göhrde in Niedersachsen. Auf der Autobahn A61 bei Erftstadt (Rhein-Erft-Kreis) kollidierte der männliche Welpe GW4144m am 5. April mit einem Lkw. Er stammte aus dem Rudel Hohes Venn Süd in Belgien. Und nur einen Tag später, am 6. April, kam eine Wölfin auf der Autobahn A560 bei Hennef (Rhein-Sieg-Kreis) ums Leben. Sie erhielt die Kennung GW4145f. Ihre Herkunft ist das grenzübergreifende Rudel Eckertal zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.