Erhöhung zum Jahreswechsel Xantens Hundesteuer steigt teilweise

Die Erhöhung der Hundesteuer für zwei und mehr Tiere wurde vom Stadtrat in Xanten mit großer Mehrheit beschlossen. In der Debatte wurde aber auch Kritik geäußert: Heinz-Jürgen Küppers vom Forum Xanten (Fox) monierte, dass die Hundesteuer „immer erhöht“ werde, aber es werde „nichts“ für die Hundebesitzer getan. Gasseling erwiderte, dass eine Steuer nie zweckgebunden sei. Die Einnahmen flössen also in den Haushalt der Stadt, aus dem alle Ausgaben finanziert würden.