„Danke, Xanten!“ Hunderte bilden Menschenkette für Demokratie

Info

Auszug In „Für immer Frühling“ sing Soffie unter anderem: „Von einem Land, in dem für immer Frühling ist / Hier gibt es Kaviar und Hummer im Überfluss / Keiner hier, der hungert, und niemandem ist kalt / Vanilleeis zum Nachtisch, alle sterben alt“. Und weiter: „In das Land, in dem für immer Frühling ist / Darf jeder komm'n und jeder geh'n, denn es gibt immer ein'n Platz am Tisch / Rot karierter Stoff, keine weißen Flaggen mehr / Alle sind willkomm'n, kein Boot, das sinkt im Mittelmeer“.