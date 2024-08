Bau hat begonnen Xanten bekommt ein weiteres Hotel

In Xanten wird ein neues Hotel gebaut. Auf dem Grundstück an der Straße Am Rheintor wurde dafür am Dienstag der symbolische erste Spatenstich gesetzt. Bauherr ist die XAR Hotel GmbH aus Aachen. Das Unternehmen geht von einer Bauzeit von 14 bis 18 Monaten aus, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Demnach soll das Hotel Ende 2025 oder Anfang 2026 fertig sein und unter dem Namen IN2 The Hotel eröffnet werden. Die XAR Hotel GmbH ist ein Joint Venture der Unternehmen Aixact Immobilien GmbH aus Aachen und der KB Holding GmbH aus Saarlouis.