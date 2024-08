Spatenstich im August geplant Der Bau des neuen Hotels in Xanten rückt näher

Der Bau eines neuen Hotels in Xanten rückt näher. Es soll auf einer Fläche an der Straße Am Rheintor errichtet werden. Seit einiger Zeit steht dort schon ein großes Schild. Darauf informiert der Investor über seine Hotelpläne. Trotzdem blieb es lange ruhig. Aber mittlerweile tut sich etwas auf dem Gelände. „Die gute Nachricht ist, dass es bald losgeht“, sagte Bürgermeister Thomas Görtz am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion. Er habe gerade erst wieder mit dem Investor gesprochen. Mitte August sei der symbolische erste Spatentisch geplant. „Der Baubeginn steht also kurz bevor.“