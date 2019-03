Bauprojekt in Xanten : Hotel-Investor stellt neue Pläne vor

Das Hotel soll auf einer mehr als 17.000 Quadratmeter größen Fläche am Nibelungenkreisel gebaut werden. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Jan-Peter Grewing will mit einem Geschäftspartner das Bauprojekt in den nächsten Jahren in Xanten realisieren.

Der Immobilienunternehmer Jan-Peter Grewing hält an seinem Plan fest, in Xanten ein Hotel zu bauen. Zusammen mit einem Geschäftspartner und einem Architekten präsentierte er dem Stadtrat am Dienstagabend einen neuen Entwurf für das Bauprojekt. Demnach soll in den nächsten Jahren auf der Eselswiese vor den Toren der Stadt ein Hotel mit etwa 120 Zimmern entstehen. Sie wollten das Hotel so schnell wie möglich realisieren, sagte Grewings Geschäftspartner Ralf Wetzler, Geschäftsführer der Aixact Immobilien GmbH. Es seien aber weitere Planungen erforderlich. Außerdem werde noch ein Betreiber für das Hotel gesucht. Bis zum Spatenstich könne deshalb noch ein Jahr vergehen.

Jan-Peter Grewing ist der Sohn des verstorbenen Unternehmers Franz-Josef Grewing. Zusammen mit einem möglichen Betreiber und einem Architekten hatte der Familienunternehmer schon 2016 Pläne für ein Hotel in Xanten vorgestellt. Aber 2017 starb er an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Eines der größten aktuellen Bauprojekte in Xanten geriet dadurch ins Stocken. Was aus dem Hotelprojekt wird, war lange unklar. Bis Grewings Sohn jetzt an die Öffentlichkeit ging.

Info Hotel-Neubau seit Jahren in der Diskussion 2015 Das Architekturbüro Jaeger aus Wesel stellt den Entwurf für ein Hotel mit 120 Zimmern vor. 2016 Investor Franz-Josef Grewing bekommt die Baugenehmigung für das Hotel. 2017 Franz-Josef Grewing stirbt nach einem Verkehrsunfall. Sein Sohn Jan-Peter Grewing führt das Hotel-Projekt weiter.

Der Unternehmer aus Stadtlohn will das Hotel nun mit der Aixact Immobilien GmbH und dem Architekturbüro von Benedict Casademont realisieren. Es handelt sich um zwei Aachener Firmen, die Erfahrung mit der Planung und dem Bau von Hotels haben. Beispiele präsentierten Casademont und Wetzler im Stadtrat, bevor sie einen ersten Entwurf für das Hotel in Xanten vorstellten. Das Grundstück am Nibelungenkreisel sei ein „Filetstück“, sagte der Architekt. Der Dom sei in Sichtweite, der Archäologische Park Xanten (APX) liege direkt gegenüber, das Freizeitzentrum Xanten (FZX) mit Süd- und Nordsee sei auch nicht weit entfernt. Bei der Planung des Hotels hätten sie sich von Xantens Geschichte inspirieren lassen. Ihr Entwurf orientiere sich an einer römischen Villa mit zwei Innenhöfen.

Geplant sei ein dreigeschossiges Flachdachgebäude, in dem auch ein Restaurant, ein Wellnessbereich und Tagungsräume vorgesehen seien, sagte Casademont weiter. Der Haupteingang solle stadteinwärts liegen, auf der Rückseite des Gebäudes sollten Parkplätze angelegt werden. Die Zimmer hätten jeweils eine Größe von 22 bis 25 Quadratmetern. Die Außenterrasse des Restaurants solle etwa 130 Sitzplätze haben. Das Foyer sei als Treffpunkt geplant. „Die Hotellobby soll möglichst lebendig werden“, sagte Casademont. „Es soll ein Ort werden, wo man sich aufhalten möchte.“ Er könne sich auch vorstellen, dass dort Veranstaltungen wie Konzerte stattfinden.

Grewings Vater hatte ein ähnlich größes Hotel geplant. Aber vor allem die Architektur des Gebäudes – die Orientierung an einer römischen Villa – ist neu. „Es ist eine Vision, man muss noch daran feilen“, sagte Casademont. Mit dem Entwurf wollten sie zeigen, in welche Richtung es gehen solle, „wir halten die Pläne für erfolgversprechend“. Wetzler versprach den Stadträten, bei den weiteren Überlegungen ihre Hinweise zu berücksichtigen: „Wir werden uns bemühen, Ihre Anregungen umzusetzen.“ Außerdem würden die Pläne noch mit demjenigen besprochen, der das Hotel führen werde. „Wir können die Rechnung nicht ohne den Wirt machen.“

Die Investoren zeigten sich zuversichtlich, einen Betreiber zu finden. „Das Interesse von professionellen Hotelbetreibern besteht“, sagte Stefanie Zimmermann vom Beratungsunternehmen Hotel Affairs Consulting. Ein Hotel in dieser Größenordnung fehle noch in der Stadt. Das neue Haus könne komplette Busgruppen aufnehmen. Die Nachfrage danach gebe es. Insgesamt sei Xanten ein „Potenzialstandort“ für Hotelbetreiber. Die Übernachtungszahlen stiegen. Nach Angaben des Landesstatistikamtes IT.NRW gab es 2017 rund 140.000 Übernachtungen in Xanten.