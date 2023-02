Xantener Ehepaar feiert Eiserne Hochzeit Aus einem Zeltlager wurde eine lebenslange Liebe

Es war im Sommer 1956 gewesen, als auf dem Fürstenberg ein paar junge Männer zelteten, und sich ein paar Xantener Mädchen dachten, dass sie sich die Jungs einmal anschauen. Gut eineinhalb Jahre später heirateten zwei von ihnen: am 13. Februar 1958 standesamtlich, am 15. Februar kirchlich. 65 Jahre ist das schon her. Am Montag feierten Horst und Christel Ehrhardt deshalb ihre Eiserne Hochzeit.