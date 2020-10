Neues Instrument für Xantener Dom : Hopmann-Stiftung spendet Geld für Schwalbennestorgel

Xanten Der Xantener Orgelbauverein sammelt Geld für eine neue Schwalbennestorgel für den Dom. Unterstützt wird er nun von der Stiftung eines niederrheinischen Unternehmers, der 2015 gestorben war.

Der Xantener Orgelbauverein hat eine Spende von 5500 Euro für den Bau einer Schwalbennestorgel im Dom erhalten. Das Geld stammt aus der Bürgerstiftung von Franz Felix Hopmann, der 2015 gestorben war. Ihm hatten Kunst, Kultur und die Denkmalpflege zu Lebzeiten am Herzen gelegen. Deshalb bildete er unter dem Dach der Bürgerstiftung der Sparkasse am Niederrhein eine eigene Stiftung, damit er auch nach seinem Tod zur Förderung kultureller Projekte in seiner Heimatstadt beitragen kann. Nach Angaben der Sparkasse am Niederrhein ist mit der Spende an den Orgelbauverein erstmals im Namen des niederrheinischen Unternehmers Geld aus dessen Stiftung überwiesen worden.