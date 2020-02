Eispalast in Xanten : Hopfenschubser gewinnen Bierkasten-Curling

Xanten Beim Bierkasten-Curling in Jonnys Eispalast in Xanten haben die Hopfenschubser gewonnen. Dadurch können sie an der Bierkasten-Weltmeisterschaft teilnehmen.

Die Hopfenschubser haben das diesjährige Bierkasten-Curling in Jonnys Eispalast in Xanten gewonnen. Die Mannschaft setzte sich im Finale am vergangenen Samstag mit 3:2 gegen die Lernpromotoren durch, wie der Veranstalter mitteilte. Insgesamt hatten 28 Teams an dem Wettbewerb teilgenommen. In drei Vorrunden qualifizierten sich die besten Mannschaften für das Finale am Samstag. Organisator Jonny Casselly junior überreichte den Gewinnern den Wanderpokal. Die Sieger-Mannschaft erhielt außerdem VIP-Karten für den MSV Duisburg und kann an der Bierkasten-Weltmeisterschaft in Wegberg in NRW teilnehmen. Als Preise für die folgenden Plätze gab es Karten für ein Konzert von Udo Lindenberg und die Loge im Xantener Weihnachtszirkus. Jonnys Eispalast wurde von zahlreichen Sponsoren unterstützt, unter anderem von der Volksbank am Niederrhein, Edeka Lurvink, der Sozialstiftung der Stadt Xanten und der Rheinischen Post.