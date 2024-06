Geplante Straßen- und Kanalbaumaßnahme Xantens Politik spricht über den Holzweg

Die Stadt Xanten will den Holzweg zwischen der Viktorstraße und der Poststraße erneuern lassen. Mit der Ausbauplanung wird sich der Betriebsausschuss des Dienstleistungsbetriebs (DBX) am Donnerstag, 6. Juni, 17 Uhr, befassen. Die Unterlagen will die Verwaltung der Politik spätestens dann vorlegen, wie sie in der Drucksache für die Sitzung schreibt. Darin erklärt sie auch, dass für die geplante Straßen- und Kanalbaumaßnahme Mittel in Höhe von rund 1,05 Millionen Euro im Haushalt eingeplant sind.