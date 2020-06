Beschluss des Stadtrats : Xanten holt verkaufsoffene Sonntage nach

Die Innenstadt von Xanten (Archivbild). Foto: RP/Markus Werning

Xanten Wegen de Corona-Pandemie sind in den vergangenen Monaten verkaufsoffene Sonntage in Xanten ausgefallen. Sie sollen in den Sommerferien nachgeholt werden, um dem Einzelhandel zu helfen. Der Stadtrat hat auch schon die Termine festgelegt.

Die Stadt Xanten genehmigt den Einzelhändlern drei verkaufsoffene Sonntage in den Sommerferien. Dadurch soll die Innenstadt belebt werden. Insgesamt wird es 2020 aber nicht mehr als die gesetzlich zulässigen acht verkaufsoffenen Sonntage geben, denn in den Sommerferien werden zwei Termine nachgeholt, die wegen der Corona-Krise ausgefallen waren (Ostermarkt im April, Weinfest im Mai). Der dritte Termin, der verkaufsoffene Sonntag im August, war vorher schon genehmigt worden.

Die Entscheidung geht auf eine Initiative der CDU zurück. Die anderen Parteien und Wählergemeinschaften im Stadtrat unterstützten den Vorschlag, sie waren sich einig, dass den Händlern gerade in diesem Jahr geholfen werden müsse. Zu Anfang der Corona-Pandemie hatten viele Geschäfte wochenlang geschlossen bleiben müssen. Viele Händler boten deshalb einen Lieferdienst an, konnten dadurch aber nur einen Teil der Einnahmeverluste ausgleichen. Deshalb sollen sie durch die verkaufsoffenen Sonntage die Möglichkeit haben, zumindest etwas Umsatz wieder hereinzuholen. Der Stadtrat legte die Termine fest: 12 Juli, 26. Juli und 9. August. Das Gesetz schreibt zwischen zwei verkaufsoffenen Sonntagen ein Wochenende Pause vor.

Die CDU forderte darüber hinaus, dass sich die Stadt auf Landesebene für eine gesetzliche Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen in diesem Jahr einsetzt. Diesem Antrag folgte ebenfalls eine Mehrheit des Stadtrats.

