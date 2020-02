Nach Sturm-Absage : Xanten holt Blutwurstumzug am 1. Mai nach

Ein Bild vom Blutwurstumzug aus den Vorjahren (Archiv): In diesem Jahr soll der Karnevalsumzug am 1. Mai nachgeholt werden. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Xanten In Xanten soll der Blutwurstzug am 1. Mai nachgeholt werden. Wer mitlaufen möchte, kann sich bis Mitte März anmelden.

Das Blutwurstkomitee hat einen neuen Termin für den Karnevalsumzug in Xanten gefunden: Er soll am 1. Mai um 11.11 Uhr starten. „Abschließend werden wir den Zug auf dem Markt ausklingen lassen und ein schönes Maibaumsetzen feiern“, kündigte das Blutwurstkomitee am Dienstag an. Darüber sei am Morgen zusammen mit Bürgermeister Thomas Görtz, Polizei, Ordnungsamt und Feuerwehr beraten worden. Gruppen, die teilnehmen wollten, könnten sich bis zum 15. März anmelden. Weitere Infos sollen später folgen. „Wir freuen uns auf einen schönen XBK-Frühlingszug mit Euch.“