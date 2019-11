NS-Raubkunst : „Holländisches Platzbild“ hängt nun wieder in Wien

Das „Holländische Platzbild“ hing jahrelang in Xanten, jetzt ist es wieder in Wien. Foto: Jüdisches Museum Wien

Xanten Der Xantener Dombauverein hatte das NS-Raubkunstgemälde an die Erben der ursprünglichen Besitzer übergeben – und sie brachten das Bild in die Stadt zurück, in der es gewesen war, bevor die Nazis kamen.

Nach mehr als 80 Jahren ist das „Holländische Platzbild“ nach Wien zurückgekehrt. Das Gemälde war 1938 von den Nazis geraubt worden, 1963 in Xanten gelandet und im vergangenen März an die Erben der ursprünglichen Besitzer übergeben worden. Diese überreichten die Malerei nun als Schenkung an das Jüdische Museum Wien, wie beide Seiten mitteilten.