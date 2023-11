Projekt für Erneuerung des Stadtviertels Xanten-Hochbruch soll Vorbild werden

Die Stadt Xanten hat sich mit einem Konzept für das Wohnquartier Hochbruch beim Landeswettbewerb Prima-Klima-Ruhrmetropole beworben und ist von einer Jury zu einer der sechs Gewinnerkommunen bestimmt worden. Dadurch kann sie Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Ideen bekommen. Mit mehreren Maßnahmen will sie das Stadtviertel „in eine lebenswerte Zukunft tragen“, wie die Verwaltung in einer Vorlage für die weiteren politischen Beratungen in Xanten schreibt.