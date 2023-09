Vortrag in Xanten Historiker erklärt den Aufstieg der NSDAP

In einer Ankündigung zum Vortrag heißt es: „Der 30. Januar 1933 ist eines der wichtigsten Daten in der deutschen Geschichte.“ Mit der Machtübernahme Hitlers habe sich die NSDAP in kurzer Zeit in allen politischen, wirtschaftlichen gesellschaftlichen und sozialen Bereichen Deutschlands ausgebreitet: von der Reichsebene über die Provinzen, Kreise und Kommunen bis tief in die einzelnen Familien. „Dies war das Ergebnis eines über Jahre verlaufenden Prozesses, bei dem die demokratischen Strukturen der Weimarer Republik stetig ausgehebelt und am Ende ausgeschaltet wurden.“ Der Nationalsozialismus habe die Herrschaft in Deutschland und damit auch in den Kommunen nicht durch einen Staatsstreich erlangt, sondern nur durch die Interessen unterschiedlicher gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Gruppierungen, die Hitler und seiner Partei die Macht im Land willfährig übergeben hätten.