Hilfsorganisation APH berichtet über ihre Arbeit : Eine kleine Handvoll Leben

Elke Kleuren-Schryvers und Radio-Moderatorin Steffi Neu (r.) bei einem Interview in Benin. Foto: APH/Vogt

Niederrhein Die niederrheinische Hilfsorganisation Aktion pro Humanität berichtet auf ihrer neuen Internetseite von ihrer Arbeit in Afrika. Unter anderem erzählt ein Xantener Kinderarzt, wie er einem unterernährten Jungen hilft.

Von Sebastian Latzel

Für Elke Kleuren-Schryvers hat der neue Internetauftritt der Aktion pro Humanität (APH) vor allem eine wichtige Funktion. „Die Menschen, die sich für unsere Arbeit interessieren, haben jetzt endlich die Möglichkeit, ganz nahe an die Projekte heran zu kommen. Das erzeugt Nähe und ein Gefühl von Miteinander“, ist die Vorsitzender von APH überzeugt. Dabei wurde die niederrheinische Hilfsorganisation von WDR-Moderatorin Steffi Neu unterstützt, die seit Jahren schon Botschafterin von APH ist. Ihr Mann Markus Bremers begleitete sie bei Reisen nach Benin und setzte mit seiner Firma Document One die Internetseite der Hilfsorganisation neu in Szene. Schlanker sei der Auftritt geworden, moderner, aber vor allem interaktiver.

Über eine Landkarte kann sich der Homepage-Besucher in die Projekte von APH einklinken. Nach Benin beispielsweise, wo es die Möglichkeit gibt, per Mausklick in die verschiedenen Bereiche des Buschkrankenhauses hineinzusehen. Per Klick ist man unter anderem dabei, wenn ein 31 Jahre alter Mann am Bein operiert wird, der seit einem Jahr mit einem offenen Bruch humpelte. Steffi Neu kommentiert die Videoszenen live vor Ort, spricht mit Ärzten oder Krankenschwestern.

Info Unterstützung wird benötigt Kosten Für das Krankenhaus-Projekt in Gohomey (Benin) fallen im Monat Lohnkosten und Sozialabgaben für 106 Mitarbeitende von etwa 30.000 Euro an. Hinzu kommen monatliche Medikamentenkosten von etwa 15.000 Euro. Die Kosten für die rein sozialen Aufgaben wie Waisenbetreuung, Schülerhilfe, Mikrokredite betragen jährlich noch einmal etwa 75.000 Euro. All das muss über Spenden finanziert werden.

„Wir haben diskutiert, welche Bilder wir zeigen wollen. Wir haben uns dann dafür entschieden, auch die etwas schwereren Geschichten zu präsentieren“, sagt Markus Bremers. Die Geschichte von Edou etwa. Der kleine Junge ist ein Beispiel für die schlimmen Folgen von Unterernährung, wie Elke Kleuren-Schryvers erläutert. Dem Jungen fehlen die Mineralstoffe, daher brechen die dünnen Ärmchen schnell.

Kinderarzt Hans-Hermann Pieper aus Xanten hat den Jungen im Krankenhaus in Benin behandelt und die beiden gebrochenen Arme eingegipst. „Eine kleine Handvoll Leben“ ist die Geschichte von Edou überschrieben, dazu gibt es den Hinweis: „Dieser Bereich enthält schweres Bildmaterial.“ Und es sind wahrlich keine leicht verdaulichen Bilder, die den Jungen zeigen, der stark abgemagert ist, der Bauch aufgebläht. Etwa ein Jahr soll Edou sein. Kinderarzt Pieper ist selbst geschockt. „Wenn man ihn sich ansieht, sieht er aus wie ein Kind, das vor einer Woche geboren wurde“, sagt er im Video und berichtet, dass die Mutter des Kindes früh gestorben ist und Edou nicht genug zu essen bekommen hat. „Er ist maximal gefährdet, in nächster Zeit zu sterben.“

Zum Glück hat die Oma Edou zum Buschkrankenhaus gebracht. Hier wird er jetzt besonders ernährt. „Wir hoffen, dass er bald wieder fit wird.“ Es sei erstaunlich, was man erreichen könne, das habe man bei einigen Fällen hier schon beobachtet, berichtet der Kinderarzt. Da die Familie das Kind nicht ernähren kann, soll Edou in der Kinderkrippe des Hospitals unterkommen und dort gepflegt und ernährt werden.

Szenen, die den Menschen die Möglichkeit geben, ganz nah dran an der Arbeit von APH zu sein. Bilder, die mancher schwer ertragen wird. Bilder aber auch, die für Markus Bremers die Polarität zwischen schwerem Schicksal und Freude bei der Arbeit von APH zeigen. Diese pure Freude ist beispielsweise zu sehen, wenn man Steffi Neu und Elke Kleuren-Schryvers bei einem Besuch in den Dörfern begleitet.

Überall werden sie willkommen geheißen. Vor allem Frauen sind zu sehen. Ein Eindruck, den Steffi Neu bestätigt. „Die Frauen kümmern sich um alles. Sie kochen, versorgen die Kinder, verwalten das Geld.“ Die Männer hingegen seien zumeist damit zufrieden, herumzusitzen und auf einem Kauholz herumzunagen. Aber auch bei dieser Rollenverteilung habe sich durch die Arbeit von APH etwas getan.

Inzwischen kümmern sich auch immer mehr Männer mal um die Kinder. Und einige bringen jetzt auch ihre hochschwangere Frau zur Entbindung ins Buschkrankenhaus. „Das ist für uns auch das Zeichen, dass wir und unsere Arbeit hier akzeptiert sind“, stellt Elke Kleuren-Schryvers erfreut fest.