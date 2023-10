„Wir wollen eine glückliche Abstinenz ermöglichen“ Neue Selbsthilfegruppe in Xanten hilft Suchtkranken und Angehörigen

In Xanten ist eine Ortsgruppe des Blauen Kreuzes in der Evangelischen Kirche (BKE) gegründet worden. Es ist ein Angebot der Unterstützung von Suchtkranken und deren Angehörigen. Geleitet wird die Gruppe von Mechthild Lauff und Heike Rauch. Beide haben eine Ausbildung zum Suchtkrankenhelfer beim BKE absolviert und wissen selbst aus Erfahrungen in ihrem Leben mit Betroffenen und eigenen Angehörigen, wie schwer es für Betroffene und Angehörige sein kann, sich Hilfe zu suchen. „Gerade der erste Schritt, eine Gruppe zu kontaktieren, fällt den meisten unglaublich schwer, da Sucht oft mit Scham und Schwäche behaftet ist“, erklären sie. „Sich Hilfe zu suchen, zeugt aber von dem Gegenteil, nämlich von dem Mut und der Stärke, etwas verändern zu wollen.“ Natürlich könnten sie nur denen helfen, die Hilfe auch wollten. „Für diese Personen wollen wir unser Bestes geben. Wir wollen eine glückliche Abstinenz ermöglichen und neue Kontakte knüpfen.“ Sie seien zur Verschwiegenheit verpflichtet. Es bestehe auch die Möglichkeit, Seminare des BKE zu besuchen, um den Werkzeugkasten der Suchtbewältigung zu erweitern. „Wir kennen die Probleme der Suchtkranken und der Angehörigen, wir selbst oder auch andere Gruppenmitglieder standen selbst einmal in schwierigen Lebenssituationen und sind deshalb besonders qualifiziert, Hilfe zu leisten.“