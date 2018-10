Xanten: Hermann Bäcker aus Goch ist Oktoberfest-Schützenkönig

Oktoberfest in Xanten

Xanten Als Mitglied der Sankt Georgius Gilde Goch gewann er den beliebten Wettstreit auf der Wiesn in Wardt.

Wieder einmal kommt der Xantener Oktoberfest-Schützenkönig aus Goch (Kreis Kleve): Nachdem im vergangenen Jahr Helmut Pouwels vom Schützenverein Asperden den Holzvogel von der Stange schoss war es am Sonntag Hermann Bäcker von der Gocher Sankt Georgius Gilde, der den beliebten Wettstreit auf der Wiesn gewann. Mit Stolz hielt er am späten Nachmittag die Trophäe des 10. Schützen-Oktoberfestes in den Händen. Vom Festzelt wurde er gefeiert.