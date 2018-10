Xanten: Herbstmarkt lockte zahlreiche Besucher zum Bummeln an

Xanten Zahlreiche Besucher nutzten den Herbstmarkt in der Domstadt noch einmal zu einem beschaulichen Bummel unter freiem Himmel. Das Angebot kam bei den Leuten gut an.

Der Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX) ist es unter Leitung von Christian de Fries und Manfred Albrecht erneut gelungen, den historischen Marktplatz in eine attraktive „Open-air-Shoppingmeile“ zu verwandeln. Mit dem prächtigen St.-Viktor-Dom im Hintergrund, den vielen kleinen Bäumen, die herbstlich gefärbte Blätter trugen, und den zahlreichen Geschäften und Lokalen rund um den Markt erwies sich der Herbstmarkt mit 64 Verkaufs- und Infoständen besonders am Sonntag als Publikumsmagnet.

Wie solidarisch sich Xantens Geschäfte und Vereine beim Herbstmarkt unterstützen, betonte Carsten Fröhlich am Nabu-Stand: „Wir bieten frisch gepressten Apfelsaft in Gläsern an und danken Herrn Santin mit seinem Sohn Fabio und ihrem Team dafür, dass wir die Gläser in der Eisdiele spülen lassen können.“ Mit vielen Aktionen wie dem Bau von Nisthilfen für Wildbienen und dem Schutz von wandernden Kröten setzen sich die Mitglieder der Nabu-Ortsgruppe aktiv ein.