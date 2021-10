In Xanten findet am Wochenende (16. und 17. Oktober 2021) der Herbstmarkt statt. 60 Händler haben ihre Stände aufgebaut. Wir zeigen einige von ihnen, zum Beispiel Dagmar Kamps mit ihrer Natur-Werkstatt: Die Frau aus Duisburg-Homberg bietet Arbeiten aus getrockneten Blumen an.