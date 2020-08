Corona-Pandemie : Auch Herbstmarkt in Xanten abgesagt

Bild aus den vergangenen Jahren vom Herbstmarkt: In diesem Jahr fällt die Veranstaltung aus (Archiv). Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten In Xanten wird eine weitere Großveranstaltung abgesagt: In diesem Jahr fällt auch der Herbstmarkt in der Innenstadt aus, wie die Gewerbetreibenden mitteilten. Hintergrund ist die Corona-Pandemie.

(wer) In diesem Jahr wird es keinen Herbstmarkt in Xanten geben. „Die Corona-Pandemie bestimmt weiterhin unseren Alltag, sodass wir nach intensiven Überlegungen und langen Gesprächen leider auch den Herbstmarkt in Xanten in diesem Jahr absagen müssen“, teilte der Vorstand der Interessengemeinschaft Gewerbetreibende Xanten (IGX) mit. Die Entscheidung sei ihnen schwer gefallen. „Die aktuellen Entwicklungen und der unklare Verlauf lassen uns keine Wahl“, erklärte der IGX-Vorstand. „Die Gesundheit und das Wohlergehen aller stehen im Vordergrund.“ In den vergangenen Wochen ist die Zahl der Neu-Infektionen in Xanten, im Kreis Wesel und bundesweit wieder gestiegen.

Der Herbstmarkt sollte am 17. und 18. Oktober stattfinden. Für dieses Wochenende ist auch ein verkaufsoffener Sonntag geplant. Dieser soll trotz der Absage des Herbstmarktes auch stattfinden.

Die IGX hoffe, dass der Herbstmarkt im nächsten Jahr wieder stattfinden könne, schrieb der Vorstand weiter. Er bedanke sich für das Verständnis der Gewerbetreibenden und Kunden. Wegen der Corona-Pandemie waren schon der Ostermarkt und die Mittsommernacht abgesagt worden.

