Aktion in Xanten und Wesel : Helferbrötchen bringen 2000 Euro für Flutopfer

Xanten/Wesel Die Xantener Metzgerei Lemken verkaufte zusammen mit den Bäckereien Tebart und Hertrampf wochenlang Wurstbrötchen für den guten Zweck: Ein Teil der Einnahmen geht an die Opfer der Flutkatastrophe. Und es kamen einige Brötchen zusammen.

Auch Monate nach der Hochwasser-Katastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz hält die Hilfe vom Niederrhein für die Menschen in den betroffenen Gebieten an. Metzgermeister Ludger Lemken hat zusammen mit der Bäckerei Tebart und der Bäckerei Hertrampf eineinhalb Monate lang Wurstbrötchen in Xanten und Wesel angeboten, um Geld für die Fluthilfe zu sammeln. Rund 1000 Brötchen seien verkauft worden, pro Brötchen würden 1,50 Euro gespendet, erklärte Lemken. Darüber hinaus hätten Kunden Geld gegeben. Die beiden Bäckereien und er rundeten die Summe auf 2000 Euro auf. „Das ist großartig“, sagte Guido Lohmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Niederrhein. An ihn übergaben Lemken und Dirk Rosentreter (Tebart) das Geld.