Krönungsball der Xantener Bruderschaft Helenen zeichnen verdiente Mitglieder aus

Anschließend feierte die Bruderschaft ihren traditionellen Krönungsball im historischen Schützenhaus auf dem Fürstenberg. Abordnungen befreundeter Vereine nahmen daran teil. In diesem Jahr konnte der Verein anstelle einer Band das DJ-Team Tacit aus Xanten für die Musik gewinnen. So feierten die Helenen ausgelassen und bei bester Stimmung bis in den frühen Morgen.