Nibelungen-Express bringt sie zum neuen Standort Gebäude wird saniert – Helena-Kita-Kinder ziehen von Xanten nach Lüttingen

Das Gebäude des katholischen Familienzentrums St. Helena in Xanten wird saniert. Während der Bauarbeiten geht der Betrieb weiter, aber an anderer Stelle: Die U3-Gruppe wechselt in den früheren Sprachheilkindergarten an der Rheinstraße. Die anderen beiden Gruppen zogen am Donnerstag in das frühere Gebäude des katholischen Familienzentrums St. Pantaleon in Lüttingen. Ralf Graumann brachte die Kinder mit dem Nibelungen-Express dorthin. Darum hatte sich der Förderverein gekümmert. „Er hat uns wieder super unterstützt“, sagte Kita-Leiterin Birgit van Ooyen Hoiboom.