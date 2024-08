Empfang geplant Xanten heißt neue Einwohner willkommen

Stattdessen wendet sie sich mit einem Presseaufruf an den Personenkreis, um ihn zum Neubürgerempfang – dieses Mal am Sonntag, 15. September, 11.30 Uhr – einzuladen. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich bis zum Montag, 26. August, mit einer E-Mail an die E-Mail-Adresse neubuerger@xanten.de anmelden (bitte mit Namensangabe).